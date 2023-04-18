В Кирово-Чепецке пропала женщина

Последний раз женщина была одета в белую куртку с капюшоном с сине-красными узорами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирово-Чепецке идут поиски 30-летней Оксаны Зверевой. Ее приметами поделились в Кировские волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

С 6 апреля девушка не выходит на связь с близкими. Приметы Оксаны Владимировны: рост 150 сантиметров, нормальное телосложение, волосы черные. Последний раз была одета в белую куртку с капюшоном с сине-красными узорами, на ногах белые высокие ботинки.

Любую информацию о пропавшей просят сообщать по телефону горячей линии поисковиков: 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшей. ФОТО: https://vk.com/lizaalert_kirov

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