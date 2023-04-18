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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 6:35

Житель Кировской области сядет на полгода за поездку в другой район

Мужчина отправится в колонию строгого режима
Артем ЗАМЯТИН
Ранее мужчину приговорили к условному сроку за кражу.

Ранее мужчину приговорили к условному сроку за кражу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У жителя Богородского района условный срок превратился в реальный. Подробностями дела поделились в прокуратуре Кировской области.

В 2022 году Унинский районный суд запретил мужчине выезд за пределы муниципалитета, в котором он живет. Такие меры связаны с тем, что ранее 47-летний гражданин совершил кражу. Но несмотря на это, в октябре прошлого года осужденный нарушил приговор и уехал в Киров.

Прокурор Богородского района потребовал заключить мужчину под стражу. Суд согласился с надзорным органом и назначил мужчине полгода колонии строгого режима.

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