Житель Кировской области сядет на полгода за поездку в другой район

Ранее мужчину приговорили к условному сроку за кражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У жителя Богородского района условный срок превратился в реальный. Подробностями дела поделились в прокуратуре Кировской области.

В 2022 году Унинский районный суд запретил мужчине выезд за пределы муниципалитета, в котором он живет. Такие меры связаны с тем, что ранее 47-летний гражданин совершил кражу. Но несмотря на это, в октябре прошлого года осужденный нарушил приговор и уехал в Киров.

Прокурор Богородского района потребовал заключить мужчину под стражу. Суд согласился с надзорным органом и назначил мужчине полгода колонии строгого режима.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.