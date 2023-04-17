В Кирове произошел пожар в пристрое ТЦ

На месте работали четыре пожарных расчета. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Как сообщили в ГУ МЧС по Кировской области, инцидент произошел сегодня, 17 апреля. Сообщение о возгорании поступило в 15.48. Огонь вспыхнул в пристрое к ТЦ на Карла Маркса, 170 - в нем находились административные помещения.

На место прибыли четыре пожарных расчета. На данный момент пламя потушено. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

Причины пожара, даже предположительные, на данный момент неизвестны. Их предстоит установить дознавателю МЧС России, который сейчас работает на месте случившегося.

Ранее мы сообщали, что в Тужинском районе в пожаре погиб 58-летний мужчина.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.