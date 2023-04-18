Житель Кирова купил новый УАЗ и подарил его полку «Вятка»

С помощью нового транспортного средства можно будет оперативно доставлять раненых в госпиталь. ФОТО: https://onf.ru

Кировчанин подарил участникам СВО новый санитарный автомобиль УАЗ. Об этом рассказали в региональном отделении «Народного Фронта».

Машину, приобретенную жителем нашей области Анатолием Алексеевичем, собираются передать в полк «Вятка». С помощью нового транспортного средства можно будет оперативно доставлять раненых в госпиталь.

По пути активисты хотят посетить место расположения десантников. Там они передадут купленные генераторы, ноутбуки, принтеры, провода и инструменты для работы полевого штаба.

Также представители ОНФ привезут лекарства и талисманы, которые собрали ученики школ № 18 и 37.

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