В Оричевском районе предприятие задолжало за электроэнергию 11 миллионов рублей

Компания не в первый раз банкротится и возрождается, оставляя за собой многомиллионные долги. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как сообщили в кировском филиале ПАО «Т Плюс», речь идет об ООО «Водоканалсервис». Предприятие оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению в поселке Левинцы. При этом оно задолжало за потребленное электричество свыше 11 миллионов.

В последнее время в отношении организации началась процедура банкротства. И это уже не в первый раз: в течение последних пяти лет в Левинцах создавались и банкротились компании с названием «Водоканалсервис». Ими управляли все те же лица, и они так же были признаны несостоятельными, оставляя за собой многомиллионные долги.

В «Т Плюс» считают: если так пойдет и дальше, потребители вряд ли смогут получать качественные услуги, а сети рано или поздно износятся. Компания предложила областному Минэнерго организовать совещание с с участием главы Левинского городского поселения, чтобы «исключить присутствие недобросовестных участников рынка ЖКХ в данном муниципальном образовании».

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