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НовостиОбщество17 апреля 2023 13:52

В Кирове некоторые дети получат места в частных детсадах по цене муниципальных

Их предоставят льготникам, родившим детей в определенный период
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Места в частных садиках предоставят не всем.

Места в частных садиках предоставят не всем.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Кирове некоторые дети смогут попасть в частные садики, но их родители будут платить как за муниципальные. Об этом сообщает горадминистрация.

Комплектование частных дошкольных образовательных организаций проводится согласно порядку распределения на созданные места детей в возрасте от полутора до трех лет. В текущем году места в частные детсады предложат детям, рожденным с 1 января 2021 по 31 августа 2021 года, с учетом наличия у их родителей льготы.

В мэрии уточнили, что места предоставят в учреждениях «ЦРР-Детский сад Монтессори», «РостОк», «Детский сад «Детская страна».

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