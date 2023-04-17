Ремонт кировских дорог по БКД начали на 2 недели раньше плана

Сейчас бригады фрезеруют старый асфальт. Фото: kirovreg.ru

Сегодня, 17 апреля, в Куменском районе начали ремонтировать автодорогу Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни. Работы ведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Общая протяженность участка - 3,3 километра. Подрядчик «Вятавтодор» должен был начать работы 1 мая, но погода позволила стартовать на 2 недели раньше плана. Сейчас бригады фрезеруют старый асфальт. Если позволит погода, то и сроки окончания работ сдвинутся с 30 сентября на более ранние. Кроме того, по нацпроекту в Куменском районе будут ремонтировать мост через Быстрицу.

Напомним, до 1 июля подрядчики устраняют дефекты на недавно отремонтированных по нацпроекту покрытиях.

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