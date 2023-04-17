С кировчанами начали заключать социальные военные контракты

В социальном военном контракте прописаны меры поддержки участников СВО и их семей. Фото: Александр КОЦ

В Кировской области начали заключать социальные военные контракты. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Благодаря разработанному комплексу мер, прописанному в документах, участники СВО и их близкие смогут получать индивидуальную помощь по тем или иным вопросам. Отметим, что социальные военные контракты заключают как с военнослужащими, так и с членами семей военнослужащих, в том числе погибших и демобилизованных.

Теперь дети бойцов, в том числе неусыновленные, но проживающие совместно с участниками СВО, имеют право на бесплатное питание в школах и проезд в общественном транспорте, компенсацию за детский сад, свободное посещение спортивных организаций, спектаклей, концертов и других культурных мероприятий.

Помимо этого, в социальном военном контракте прописаны меры медицинской помощи и содействия в трудоустройстве. Также для родителей и супругов участников спецоперации предусмотрена компенсация платы за капремонт, а проживающим в частных домах - обеспечение дровами.

Подробнее о социальных военных контрактах можно узнать в Стационарном сборном пункте в поселке Лянгасово или у координатора по месту жительства.

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