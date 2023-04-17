В Кирове на Молодой Гвардии на проезжую часть рухнула часть дерева

Аварийная бригада в ближайшее время закончит восстановительные работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове на Молодой Гвардии на дорогу рухнула большая ветка клена. Об этом сообщает горадминистрация.

По словам пресс-службы мэрии, в результате происшествия никто не пострадал, в том числе транспортные средства. Однако упавший ствол полностью перекрыл проезжую часть. На место оперативно выехали специалисты отдела окружающей среды и зеленого строительства. На данный момент преграду убрали, движение по улице восстановлено.

В мэрии добавили, что при падении ствол повредил провода уличного освещения. Аварийная бригада «Кировсвета» в ближайшее время завершит восстановительные работы.

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