За три дня на дорогах Кировской области один человек погиб, еще 14 пострадали

Госавтоинспекция Кировской области напоминает о запрете вождения в состоянии опьянения. Фото: Иван МАКЕЕВ

УГИБДД УМВД России по Кировской области поделилось статистикой происшествий и результатами «сплошных» проверок за минувшие выходные.

По данным ведомства, с 14 по 16 апреля на дорогах нашего региона произошло 13 ДТП, в которых один человек погиб и еще 14 пострадали. В Кирове за три дня зафиксировано восемь аварий, а смертельное ДТП произошло на трассе в Пижанском районе.

В рамках «сплошных» проверок инспекторы пресекли 459 нарушений правил дорожного движения. В частности, участники рейдов задержали 39 пьяных водителей и девять человек, севших за руль, не имея водительских прав.

Госавтоинспекция Кировской области напоминает о запрете вождения в состоянии опьянения. За подобное нарушение автомобилисту грозит лишение водительских прав на срок до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

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