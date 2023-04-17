На месте снесенной больницы в центре Кирова будет суд

Срок работ - апрель-июль 2023-го. Фото: kirov.arbitr.ru

В Кирове, на перекрестке улиц Карла Маркса и Профсоюзной демонтируют аварийное здание. Ранее здесь, за сквером Трудовой славы, была больница.

Здание возвели в 1930 году. С 2019 года оно на праве оперативного управления принадлежит Арбитражному суду, а земля передана в безвозмездное бессрочное пользование. Работы ведет ООО «ЭЛЬТЕЧО», завершат их в июле 2023-го.

- Строительный мусор будет вывезен и утилизирован, - говорит и.о. председателя Арбитражного суда Кировской области Светлана Фадеева. - После демонтажа здания состоится рекультивация участка. Думаю, к майским праздникам здесь будет порядок. Строительство нового здания планируется в рамках федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России».

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