На трех реках Кировской области отметили подъем уровня воды

Подъем уровня воды отмечен и на Вятке. Фото: киров.рф

В Кировской области продолжается подъем уровня воды на реках. Результаты мониторинга представил Кировский ЦГМС.

По данным на 17 апреля, подъем уровней зафиксирован на Вятке, Кобре и Лузе и составляет от 1 до 26 см за сутки. На остальных водоемах отмечается спад воды. Редкий ледоход замечен на Юге, в верховьях Камы и Моломы, на Вятке у ГП Красноглинье, густой - на Лузе.

Ранее мы сообщали, что Киров проверили на готовность к половодью. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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