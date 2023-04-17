Александр Соколов поздравил Галину Буркову с назначением на должность председателя облизбиркома

Кандидатуру Галины Бурковой предложила Центральная избирательная комиссия России. ФОТО: Правительство Кировской области

Новым председателем Избирательной комиссии Кировской области назначили Галину Буркову. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

В понедельник, 17 апреля, на еженедельном совещании губернатор Александр Соколов поздравил Галину Игоревну с новой должностью.

- Вы долгие годы проработали в областной избирательной комиссии, занимали должность Уполномоченного по правам человека. У вас имеется огромный опыт. Желаю в новом деле успехов и трудиться на совесть, - сказал глава региона Александр Соколов.

Кандидатуру Галины Бурковой предложила Центральная избирательная комиссия России. На заседании в Кировской области за нее проголосовали единогласно все члены избиркома.

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