В Кировской области 35 управляющих компаний лишились лицензий

Такое решение приняли после выявления множества нарушений в работе компаний. Фото: Василий Вахрин

В Кировской области срок лицензии не продлили 35 управляющим компаниям. Об этом стало известно на еженедельной планерке у губернатора.

На сегодняшний день в регионе лицензию на управление многоквартирными домами имеют 198 организаций. Некоторые из них, однако, ведут работу с многочисленными нарушениями. По итогам проверки Госжилинспекция отказалась продлевать разрешение 35 организациям. После 1 июня 2023 года их лицензии аннулируют. Еще по четырем ожидается решение суда.

В ведении организаций, кому отказали в продлении разрешений, находятся 1059 домов. С июня их исключат из реестра. Их жильцам предстоит выбрать другую УК либо сменить способ управления.

- Просьба к администрации Кирова, в ручном порядке следить, чтобы дома выбрали себе управляющие компании и не остались без управления, - заявил Александр Соколов.

Перечень организаций, у которых отзовут лицензию, в ближайшее время опубликуют на сайте ГЖИ.

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