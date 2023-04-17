Преподавательница из Кирова поделилась «секретом счастья учителя»

Ученики Ирины Балыбердиной ежегодно занимают лидирующие позиции в разных конкурсах. ФОТО: Правительство Кировской области

Учитель - это не профессия, а призвание. Очередным подтверждением этого известного выражения стала Ирина Викторовна Балыбердина, преподавательница музыки.

Общий педагогический стаж кировчанки составляет 31 год, 21 из которых она работает в Вятской православной гимназии. За время работы Ирина Викиторовна получила статус «педагога высшей квалификационной категории» и почетный знак «Педагогическая слава».

Стать учителем женщина решила еще в детстве. Выбрала она специальность «Преподаватель музыки», так как верит, что предмет обладает удивительной способностью влиять на людей.

- Детские души еще так трогательно чисты, непосредственны и радостны, что, занимаясь музыкой, ты и сама становишься чуточку чище и радостнее, - рассказала педагог.

Ученики Ирины Викторовны ежегодно занимают лидирующие позиции в разных конкурсах, и сам преподаватель имеет за много всероссийских наград.

За достижения в работе преподавательницу внесли на доску почета образовательных учреждений города Кирова

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