Мост на дороге «Кирс - Рудничный - Лойно» начнут ремонтировать в 2024 году

Переправу включат в программу ремонта аварийных мостов на следующий год после обследования. Фото: правительство Кировской области

В 2024 году начнется ремонт моста через реку Нырмыч в Верхнекамском районе. Об этом стало известно на еженедельной планерке у губернатора Александра Соколова.

Как сообщил министр транспорта Кировской области Алексей Петряков, администрация Верхнекамского муниципального округа заключила контракт с ООО «Институт Дорпроект». Компания проведет техобследование моста через реку Нырмыч на дороге «Кирс - Рудничный - Лойно». Работы проведут до 26 июня 2023 года.

По результатам обследования моста определят перечень работ, после чего из бюджета региона выделят средства на разработку проекта по восстановлению моста. Как только документация получит положительное заключение экспертизы, объект включат в программу ремонта аварийных переправ на 2024 год.

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