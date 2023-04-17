В Кирове будут судить водителя, по вине которого женщине-пешеходу ампутировали голень

В результате помехи от «Chevrolet Lanos» водитель «Kia Rio» выехал на переходную зону. ФОТО: Прокуратура Кировской области

В Кирове перед судом предстанет участник ДТП, из-за которого пострадала 56-летняя женщина. Подробностями дела поделились в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства выяснили, что в августе 2022 года 25-летний водитель «Chevrolet Lanos» при пересечении перекрестка улицы Труда и Октябрьского проспекта перестраивался из среднего ряда. В результате он создал помеху, из-за чего автомобиль «Kia Rio», который двигался по левой полосе, выехал за пределы проезжей части и сбил пешехода. Потерпевшая 56-летняя женщина получила различные переломы ног, также ей ампутировали левую голень.

По факту происшествия возбудили уголовное дело. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения.

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