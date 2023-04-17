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НовостиОбщество17 апреля 2023 7:43

В Кирове временно отключат светофор на перекрестке Воровского и Володарского

Это связано с ремонтными работами
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работу электронного регулировщика обещают наладить до 17.00.

Работу электронного регулировщика обещают наладить до 17.00.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове на несколько часов отключат светофор на перекрестке улиц Воровского и Володарского. Информацию сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Электронный регулировщик отключат в связи с ремонтными работами. Точных сроков в мэрии не называют. Планируется, что светофор включат снова до 17.00 17 апреля.

До того времени водителей просят руководствоваться знаками приоритета. Автомобилистам следует быть внимательными и осторожными при проезде перекрестка.

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