В Кирове временно отключат светофор на перекрестке Воровского и Володарского

Работу электронного регулировщика обещают наладить до 17.00. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове на несколько часов отключат светофор на перекрестке улиц Воровского и Володарского. Информацию сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Электронный регулировщик отключат в связи с ремонтными работами. Точных сроков в мэрии не называют. Планируется, что светофор включат снова до 17.00 17 апреля.

До того времени водителей просят руководствоваться знаками приоритета. Автомобилистам следует быть внимательными и осторожными при проезде перекрестка.

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