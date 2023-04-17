Кировчанам предлагают принять участие в интернет-акции «Бессмертный полк»

Сейчас в архиве содержится информация по 1200 участникам войны Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировчанам предлагают стать участниками интернет-акции «Бессмертный полк». Все желающие могут разместить портреты своих родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне или были тружениками тыла на сайте городской администрации.

Таким образом, жители смогут сохранить память о героях в виртуальном архиве. Помимо фотографии, необходимо указать фамилию, имя, отчество ветерана и годы его жизни. Кроме того, по желанию горожанам предлагают написать звание бойца и рассказать историю о нем или краткую биографию.

Уточняется, что сейчас в архиве содержится информация по 1200 участникам войны. Кировчане могут воспользоваться функцией поиска ветеранов по фамилии.

Напомним, что в Кирове с 4 по 9 мая для ветеранов войны устроят концерты во дворах.

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