В Кирове пройдет областное первенство по художественной гимнастике

В соревнованиях примут участие более 350 кировских гимнасток.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Кирове состоятся областные соревнования по художественной гимнастике. Этой новостью поделились в региональном министерстве спорта и туризма.
Первенство будет посвящено памяти Евгении Александровны Брохес, инициатору создания Федерации художественной гимнастики Кировской области. Турнир пройдет с 21 по 22 апреля. В соревнованиях примут участие более 350 гимнасток из региональных спортивных школ.
Открытие мероприятия состоится 21 апреля в 11.00 в Вятской спортивной школе олимпийского резерва, по адресу Ленинградская, 1б.
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