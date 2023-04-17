В Кирове пройдет областное первенство по художественной гимнастике

В соревнованиях примут участие более 350 кировских гимнасток. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове состоятся областные соревнования по художественной гимнастике. Этой новостью поделились в региональном министерстве спорта и туризма.

Первенство будет посвящено памяти Евгении Александровны Брохес, инициатору создания Федерации художественной гимнастики Кировской области. Турнир пройдет с 21 по 22 апреля. В соревнованиях примут участие более 350 гимнасток из региональных спортивных школ.

Открытие мероприятия состоится 21 апреля в 11.00 в Вятской спортивной школе олимпийского резерва, по адресу Ленинградская, 1б.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.