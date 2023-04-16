711 кировчан поучаствовали в проекте «Вежливая регистратура»

С работниками проработали различные ситуации, в том числе конфликтные, также они прошли обучающие семинары в формате лекций и тренингов. ФОТО: правительство Кировской области

Для работников медучреждений провели мероприятие «Вежливая регистратура». Этой новостью поделились в правительстве Кировской области.

В проекте прияли участие 711 регистраторов со всего региона. Они прошли обучающие семинары в формате лекций и тренингов. С работниками проработали различные ситуации, в том числе конфликтные. Полученные навыки отразятся на зоне регистрации учреждений, их украсят плакатами, подтверждающими присутствие на мероприятии.

Кроме того, участников проекта «Вежливая регистратура» можно будет отличить по специальным бейджам и галстукам.

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