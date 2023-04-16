В Кировской области ищут пропавшую 36-летнюю женщину

В Кировской области начались поиски женщины.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кировской области пропала 36-летняя женщина. Приметами поделились в сообществе кировского поискового отряда «ЛизаАлерт».
О местонахождении Елены Томиловой неизвестно с 7 апреля 2023 года. Рост женщины 156 см, нормального телосложения, волосы светлые, ниже плеч. На ней был светло-коричневый пуховик, черные джинсы и черно-белые кроссовки на платформе.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении женщины, волонтеры просят обратиться по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.
Рост женщины 156 см, нормального телосложения, волосы светлые, ниже плеч. ФОТО: https://vk.com/lizaalert_kirov
Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:
Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).
Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru
Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.