В Кировской области ищут пропавшую 36-летнюю женщину

В Кировской области начались поиски женщины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области пропала 36-летняя женщина. Приметами поделились в сообществе кировского поискового отряда «ЛизаАлерт».

О местонахождении Елены Томиловой неизвестно с 7 апреля 2023 года. Рост женщины 156 см, нормального телосложения, волосы светлые, ниже плеч. На ней был светло-коричневый пуховик, черные джинсы и черно-белые кроссовки на платформе.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении женщины, волонтеры просят обратиться по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.

Рост женщины 156 см, нормального телосложения, волосы светлые, ниже плеч. ФОТО: https://vk.com/lizaalert_kirov

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