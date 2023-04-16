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НовостиОбщество16 апреля 2023 12:16

Жители Кировской области могут проголосовать за обустройство парков и скверов

В списке на ремонт объектов на 2024 год представлены 118 позиций
Артем ЗАМЯТИН
Проголосовать за обустройство может любой житель Кировской области старше 14 лет.

Проголосовать за обустройство может любой житель Кировской области старше 14 лет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 15 апреля в Кировской области стартовало голосование за территории, которые благоустроят в 2024 году. Подробностями поделились в региональном правительстве.

В списке представлено 118 общественных мест в 34 муниципалитетах. Например, жители поселка Белая Холуница могут выбрать между ремонтом тротуаров на улице Коммунистической или благоустройством Аллеи Памяти по улице Ленина. В Верхнекамском округе можно выбрать между проектами детских площадок в микрорайоне «Торф», в микрорайоне «Светлый» и между домами 30 и 34 на улице Карла Маркса, а также площадями у РЦ «Досуг» или у церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Жители Зуевки выбирают между площадью Свердлова, тротуарами на улице 1-ой Советской, на улице Опалева, на улице Карла Маркса или на улице Луначарского.

Проголосовать сможет любой житель Кировской области старше 14 лет на портале: 43.gorodsreda.ru. Отбор продлится до 31 мая.

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