Жители Кировской области могут проголосовать за обустройство парков и скверов

Проголосовать за обустройство может любой житель Кировской области старше 14 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 15 апреля в Кировской области стартовало голосование за территории, которые благоустроят в 2024 году. Подробностями поделились в региональном правительстве.

В списке представлено 118 общественных мест в 34 муниципалитетах. Например, жители поселка Белая Холуница могут выбрать между ремонтом тротуаров на улице Коммунистической или благоустройством Аллеи Памяти по улице Ленина. В Верхнекамском округе можно выбрать между проектами детских площадок в микрорайоне «Торф», в микрорайоне «Светлый» и между домами 30 и 34 на улице Карла Маркса, а также площадями у РЦ «Досуг» или у церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Жители Зуевки выбирают между площадью Свердлова, тротуарами на улице 1-ой Советской, на улице Опалева, на улице Карла Маркса или на улице Луначарского.

Проголосовать сможет любой житель Кировской области старше 14 лет на портале: 43.gorodsreda.ru. Отбор продлится до 31 мая.

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