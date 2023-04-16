В Кирове на улице Щорса сбили мотоциклиста

Инспекторы выясняют подробности происшествия. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Кировской области

В Кирове произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Подробностями поделились в региональной Госавтоинспекции.

15 апреля в 12 часов 20 минут на улице Щорса возле дома №68/1 автомобиль «Лада Веста» столкнулся с мотоциклом «Кавасаки». За рулем обоих транспортных средств находились 40-летние мужчины. В результате аварии мотоциклист и пассажирка легковушки получили травмы.

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Кировской области выясняют подробности происшествия.

В ДТП получили травмы водитель мотоцикла и пассажирка легковушки. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Кировской области

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