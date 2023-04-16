В Кировскую область поступило почти 10 миллиардов рублей из федерального бюджета

5,2 миллиарда рублей уйдут на зарплаты бюджетников, социальные выплаты и оплату расходов областных учреждений. Фото: Даниил ОПАРИН

В бюджет Кировской области поступило 9,6 миллиарда рублей из федерального. Этой новостью поделились в региональном Минфине.

4,3 миллиарда от этой суммы - целевые средства. 2,1 миллиарда рублей из них направят на развитие социальной политики. Остальные деньги направят на развитие эти сферы:

- На сельское хозяйство - 861,4 миллиона;

- На ликвидацию несанкционированных свалок - 343,9 миллиона;

- На образование - 300,4 миллиона;

- На здравоохранение - 299,1 миллиона;

- На дорожное хозяйство - 150,5 миллиона;

- На лесное хозяйство - 81,5 миллиона;

- На снижение напряженности на рынке труда - 23,8 миллиона;

- На нацоборону, безопасность и правоохранительную деятельность - 14 миллионов;

- На культуру - 10,4 миллиона;

- На ЖКХ - 9,7 миллиона.

5,2 миллиарда рублей уйдут на зарплаты бюджетников, социальные выплаты и оплату расходов областных учреждений.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.