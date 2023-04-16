Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 апреля 2023 9:00

Губернатор Кировской области Александр Соколов поздравил кировчан с пасхой

В праздник он посетил Храм Рождества Пресвятой Богородицы
Артем ЗАМЯТИН
Глава региона поздравил кировчан и посетил праздничную службу.

Глава региона поздравил кировчан и посетил праздничную службу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пасхальную ночь губернатор Александр Соколов посетил Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Чистых Прудах и поздравил жителей региона. Подробнее рассказали в правительстве Кировской области.

- Поздравляю всех православных христиан со светлым праздником Пасхи. День победы над смертью! Желаю всем жителям здоровья, благополучия и любви. Пусть крепнет наша вера в победу добра над злом, а поступки и мысли будут благими и добрыми. - сказал глава региона, - Дорогие друзья, сегодня за большим столом соберутся семьи и близкие люди, а на душе у каждого будет светлее, ведь наступило время пасхальной радости.

Ранее мы рассказывали, что в Кирове в Радоницу и День Победы пустят дополнительные автобусы до кладбищ.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.