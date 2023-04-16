Губернатор Кировской области Александр Соколов поздравил кировчан с пасхой

Глава региона поздравил кировчан и посетил праздничную службу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пасхальную ночь губернатор Александр Соколов посетил Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Чистых Прудах и поздравил жителей региона. Подробнее рассказали в правительстве Кировской области.

- Поздравляю всех православных христиан со светлым праздником Пасхи. День победы над смертью! Желаю всем жителям здоровья, благополучия и любви. Пусть крепнет наша вера в победу добра над злом, а поступки и мысли будут благими и добрыми. - сказал глава региона, - Дорогие друзья, сегодня за большим столом соберутся семьи и близкие люди, а на душе у каждого будет светлее, ведь наступило время пасхальной радости.

Ранее мы рассказывали, что в Кирове в Радоницу и День Победы пустят дополнительные автобусы до кладбищ.

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