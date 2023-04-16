17 апреля жители четырех районов Кирова останутся без света

17 апреля сотни кировчан останутся без электричества. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В понедельник, 17 апреля, в нескольких районах Кирова отключат электричество. В АО «Горэлектросеть» объяснили, что такие меры приняты в связи с работами на ЛЭП. Параметры подачи изменятся на следующих участках:

Киров

09.00 - 16.00

- улица Лепсе в доме 58.

13.30 - 15.30

- улица Березниковская в домах 729н, 24-36ч;

- улица Полевая во домах 12, 14;

- улица Орджоникидзе в доме 24.

13.30 - 15.30

- улица Воровского в домах 37, 39.

08.00 - 17.00

- улица Воровского в доме 31;

- улица Володарского в доме 136а.

Нововятск

08.30 - 13.00

- Советская в домах 9, 11б.

08.00 - 17.00

- микрорайон Радужный.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.