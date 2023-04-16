17 апреля жители четырех районов Кирова останутся без света

17 апреля сотни кировчан останутся без электричества.
Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
В понедельник, 17 апреля, в нескольких районах Кирова отключат электричество. В АО «Горэлектросеть» объяснили, что такие меры приняты в связи с работами на ЛЭП. Параметры подачи изменятся на следующих участках:
Киров
09.00 - 16.00
- улица Лепсе в доме 58.
13.30 - 15.30
- улица Березниковская в домах 729н, 24-36ч;
- улица Полевая во домах 12, 14;
- улица Орджоникидзе в доме 24.
13.30 - 15.30
- улица Воровского в домах 37, 39.
08.00 - 17.00
- улица Воровского в доме 31;
- улица Володарского в доме 136а.
Нововятск
08.30 - 13.00
- Советская в домах 9, 11б.
08.00 - 17.00
- микрорайон Радужный.
Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:
Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).
Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru
Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.