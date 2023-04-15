В Кирове завершились поиски 17-летней девушки, пропавшей несколько дней назад

С 11 апреля девушку искали волонтеры и полиция. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове завершились поиски 17-летней девушки. Об этом сообщили волонтеры отряда по розыску несовершеннолетних «Первый».

Сообщение о пропаже юной кировчанки поступило 13 апреля. В последний раз ее видели 11 апреля около 13.40. С тех пор о ее местонахождении ничего не было известно. Девушку на протяжении нескольких дней искали волонтеры и полиция.

15 апреля около 18.20 отряд по розыску несовершеннолетних объявил о завершении поисков:

- Найдена, жива.

Информацию о том, где находилась кировчанка, волонтеры не распространяют.

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