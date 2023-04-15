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НовостиОбщество15 апреля 2023 14:05

За неделю от укусов клещей пострадали 18 жителей Кировской области

Инциденты произошли в 13 районах региона
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кировчан просят быть бдительными на природе.

Кировчан просят быть бдительными на природе.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области уже проснулись клещи. По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю за медицинской помощью обратились 18 человек, в том числе пять детей. Пострадавшие зарегистрированы в 13 районах: Уржумском, Нагорском, Слободском, Котельничском, Арбажском, Свечинском, Шабалинском, Верхошижемском, Пижанском, Тужинском, Зуевском, Фаленском, Кильмезском.

Жителей региона просят не забывать о бдительности при выезде на природу. Одевайтесь правильно, чтобы защитить кожу и обрабатывайте ее специальными препаратами. На природе осматривайте себя каждые 15-20 минут.

Ранее мы также сообщали, как защититься от клеща и когда сделать прививку от переносимых ими инфекций. Подробности - в нашем материале.

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