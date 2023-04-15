В Кирове запустили автобус для перевозки добровольцев на сборный пункт

Сборный пункт расположен в поселке Лянгасово. Фото: kirovreg.ru

В Кирове организовали перевозку добровольцев на сборный пункт. Об этом сообщает областное правительство.

АО «Кировпассажиравтотранс» выделил микроавтобус для удобства военнослужащих и добровольцев, желающих подписать контракт. Транспорт едет из центра Кирова до стационарного сборного пункта контрактной службы Вооруженных Сил РФ в Лянгасово.

Поездки организуются по заявкам военкомата. В автотранспортное предприятие поступает сообщение об ожидаемом прибытии добровольцев из районов области или микрорайона Кирова, и микроавтобус выезжает в указанное время. Такая работа ведется на протяжении уже двух недель.

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