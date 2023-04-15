Прогноз погоды в Кирове на 15 и 16 апреля: солнечно и сухо

Выходные будут чуточку прохладными, но солнечными. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировчан ждут солнечные выходные. «Комсомолка» публикует прогноз погоды на 15 и 16 апреля.

В субботу, 15 апреля, температура воздуха поднимется только до +8 градусов. Погода будет солнечной, осадков не предвидится. Синоптики предупреждают об усилении ветра: возможны порывы до 10 м/с. Атмосферное давление за день понизится с 760 до 757 мм ртутного столба.

В воскресенье, 16 апреля, столбики термометров покажут отметку в +9 градусов. Погода вновь будет солнечной, дождя не ожидается. Возможны порывы ветра до 7 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 757-759 мм ртутного столба.

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