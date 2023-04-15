В Кирове на пересечении улиц Павла Корчагина и Проезжей продолжают строить кольцевую развязку

Работы на проезжей части проводятся ночью, поэтому схему движения не меняли. ФОТО: Администрация города Кирова

В Кирове возобновили строительство кольцевой развязки на пересечении улиц Павла Корчагина и Проезжей. Этой новостью поделились в мэрии города.

Сейчас подрядчик произведет укладку песка и щебня на месте водопропускной трубы. Затем в планах снять поврежденный асфальтобетон и уложить новый, а также установить бордюр вдоль проезжей части. После на участке начнут обустраивать тротуары и готовиться к финальному асфальтированию.

Работы проводятся в ночное время, поэтому менять схему движения не стали. Ограничения возможны лишь на отдельных полосах и на последнем этапе. Подрядчик завершит работы к концу июня.

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