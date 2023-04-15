В Кирове на улице Ленина убрали ограждения

В скором времени в Кирове появятся новые ограждения более чем на 30 участках. ФОТО: Администрация города Кирова

В УДПИ рассказали про демонтаж ограждений на перекрестке улиц Ленина и Пятницкой. Комментарием поделились в кировской администрации.

- Большая часть ограждения пришла в негодное состояние, поэтому приняли решение полностью ее убрать. Устанавливать новые ограждения не планируем, так как по новым требованиям ГОСТ они ставятся в тех местах, где ширина газона составляет менее 1 метра, - сообщили в УДПИ.

Также в ведомстве рассказали, что обновят ограждения более чем на 30 участках.

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