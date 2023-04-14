В Кирове в Радоницу и День Победы пустят дополнительные автобусы до кладбищ

Перевозка будет осуществляться в район Макарьевского, Филейского и Федяковского кладбищ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

К празднику Радоница и Дню Победы в Кирове будут организованы дополнительные автобусные рейсы. Такое решение приняли в администрации города Кирова.

Перевозка будет осуществляться в район Макарьевского, Филейского и Федяковского кладбищ по следующим маршрутам:

- «Улица Профсоюзная» (у дома №78) - «Улица Профсоюзная» (у старого моста) - «Улица Проезжая» - «Макарьевское кладбище»;

- «Площадь ХХ партсъезда» - «Филейское кладбище»;

- «Улица Кирова» (улица Парковая, Нововятский район) - южный обход - развязка на южном обходе - «Федяковское кладбище».

Перевозчику, отвечающему за маршрут № 44, рекомендовано 25 апреля и 9 мая с 7.00 до 15.00 организовать выполнение рейсов от слободы Сошени в микрорайон Радужный по объездной дороге (через деревню Орлы).

Также в связи с наступлением дачного сезона с 29 апреля будут продлены рейсы некоторых действующих маршрутов: так, автобус №3 пойдет до садоводческого товарищества «Надежда», №21 - до некоммерческого товарищества «Лесная поляна», а №14 - до садоводства «Домостроитель-2».

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