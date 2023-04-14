В Кировской области на разработку проекта по строительству приюта для животных потратят восемь миллионов рублей

Приют построят в Федяковском сельском поселении Кирово-Чепецкого района в 2023-2024 годах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области ищут подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию по строительству приюта для животных. Информация появилась на сайте госзакупок.

Речь идет о государственном приюте в Федяковском сельском поселении Кирово-Чепецкого района. Согласно документам, в нем расположатся «бытовка», здание карантина для временного содержания 40 собак и 8 кошек, ветпункт со стационаром и изолятором, павильоны для собак и вольеры для кошек. Всего приют рассчитан на 300 животных. Строительство пройдет в 2024-2025 годах.

С момента подписания контракта подрядчик должен провести инженерные изыскания в течение 60 дней, разработку проекта - в течение 150 дней, рабочей документации - 30 дней после получения положительного заключения экспертизы.

Сейчас идет подача заявок на конкурс, которая завершится 4 мая. Подрядчика выберут 11 мая. Начальная цена контракта - восемь миллионов рублей.

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