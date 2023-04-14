Кировчане выберут эскиз, по которому изготовят скульптуру Александра Невского

Итоговый вид памятника выберут кировчане в ходе интернет-голосования. Фото: киров.рф

В Кирове прошли публичные слушания по поводу установки памятника Александру Невскому. Об этом сообщает горадминистрация.

На данный момент разработано три эскиза: один в виде всадника и два изображения Александра Невского в полный рост. Художники постарались вписать их в существующее архитектурное пространство. Напомним, что скульптуру планируется установить у Вятской филармонии.

При формировании итогового вида памятника учтут все пожелания, в том числе высказанные во время слушаний. На портале администрации планируется провести открытое интернет-голосование по выбору эскиза, по которому и сделают скульптуру.

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