В Кирове увеличится количество рейсов автобуса №52

Количество рейсов увеличат по просьбе жителей слобод Кокуй и Леваши. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для жителей слобод Кокуй и Леваши все же организуют дополнительные рейсы автобуса №52. Об этом сообщает горадминистрация.

Как мы писали ранее, жители этих слобод давно жаловались на проблемы с транспортной доступностью своих населенных пунктов. До центральной части Нововятска они добираются на автобусе №52, однако трех рейсов в день недостаточно. Большинству приходится идти пешком по полтора-два километра через лес либо вдоль оживленной трассы.

Жители требовали увеличить количество рейсов, однако перевозчик не соглашался. В итоге договоренность все же была достигнута, и в маршрут внесут изменения. С 21 апреля появятся 14 дополнительных рейсов, время которых согласовано с жителями слобод. Новое расписание появится на сайте ЦДС в ближайшее время.

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