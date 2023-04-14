Безработным кировчанам рассказали о военной службе по контракту

Кировчанам рассказали о престиже профессии и о социальных мерах поддержки военнослужащих. ФОТО: Правительство Кировской области

Безработным кировчанам предложили служить по контракту. Подробностями поделились в региональном правительстве.

13 апреля в областном кадровом центре прошла встреча граждан, которые находятся в поисках работы, с начальником Управления государственной службы занятости населения Кирова, директором ЦЗН и начальником пункта отбора на военную службу по контракту Кирова Ильнуром Тимиргазиным. Жителей проинформировали о вакансиях на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, мероприятиях по содействию занятости, и о наборе военнослужащих по контракту. Людям объяснили, что при поступлении в ряды армии России их семьи получат разнообразные меры поддержки, а они сами будут достойно зарабатывать.

Кроме того, кировчанам напомнили о центре отбора на военную службу по контракту в Лянгасово, где помогают подготовить необходимый пакет документов, пройти медкомиссию. Также пообещали, что в Центрах занятости проведут бесплатное обучение по направлениям водителей спецтранспорта и водителей военной техники.

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