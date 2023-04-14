В Кирове 19-летний парень выбил зубы собственной матери

Драчуна передали полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове молодой человек жестоко избил собственную мать. Подробности рассказали в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Инцидент произошел на днях около девяти утра. На Октябрьском проспекте патруль росгвардейцев заметил подозрительного молодого человека. Вел он себя довольно нервно и постоянно оглядывался по сторонам. А увидев патрульный автомобиль, немедленно дал деру. Естественно, что его сразу же догнали.

Правоохранителям парень рассказал, что поругался с матерью и избил ее. Вместе с росгвардейцами он прибыл на место происшествия - в дом на Подгорной. Соседи рассказали, что в подъезд некоторое время назад действительно вышла женщина с гематомами на лице и выбитыми зубами. Они вызвали «скорую» для пострадавшей, и ее увезли в больницу. Росгвардейцы же передали парня полиции для дальнейшего разбирательства.

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