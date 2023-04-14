В Победилово до конца года появится аварийно-спасательная станция

В аэропорту также обновят уже имеющееся оборудование. Фото: правительство Кировской области

В кировском аэропорту Победилово до конца года построят аварийно-спасательную станцию. Об этом сообщили в областном правительстве.

На территории пройдут и другие работы - замена аэродромного радиолокатора и радиомаячной системы посадки. Обновление проходит по федеральному проекту «Развитие региональных аэропортов», входящему в состав нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Некоторые работы уже начались.

- Вопрос о модернизации инфраструктуры аэропорта поднял губернатор Александр Соколов в июле прошлого года во время визита в регион министра транспорта РФ Виталия Савельева. Тогда были достигнуты договоренности, что до конца 2023 года Победилово получит новое оборудование, - добавили в пресс-службе правительства региона.

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