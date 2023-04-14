Водитель КАМАЗа сбил пешехода в центре Кирове

52-летний водитель грузовика двигался по проезжей части и не заметил мужчину. ФОТО: Госавтоинспекция Кировской области

В центре Кирова КАМАЗ сбил пешехода. Подробностями аварии поделились в региональной Госавтоинспекции.

13 апреля в 10:35 у дома на Володарского, 93, произошло ДТП. 52-летний водитель грузовика двигался по проезжей части и не заметил мужчину. В результате КАМАЗ наехал на 57-летнего мужчину. Потерпевший получил травмы, его доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что водитель обязан пропустить пешехода. Жителей города в свою очередь просят быть внимательнее и осторожнее, особенно в ночное время.

Ранее мы рассказывали, что с 14 по 16 апреля в Кировской области пройдут «сплошные проверки».

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