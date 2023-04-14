С 14 по 16 апреля в Кировской области пройдут «сплошные проверки»

Кировчан призывают сообщать о замеченных нарушениях в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В выходные дни в Кировской области водителей проверят на состояние опьянения за рулем. Об этом напомнили в региональной Госавтоинспекции.

«Сплошные проверки» продлятся на протяжении трех дней - 14, 15 и 16 апреля. Мероприятия пройдут на территории всего Кирова и районов области. Кроме инспекторов на улицу выйдут активисты «Ночного патруля» и представители добровольных народных дружин.

В УГИБДД УМВД России напомнили, что за управление транспортом в нетрезвом виде и отказ от прохождения медосвидетельствования нарушителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. Во избежание коррупции со стороны участников дорожного движения и сотрудников Госавтоинспекции в патрульных машинах установлены видеорегистраторы.

Кроме того, кировчан призывают сообщать о замеченных нарушениях в полицию.

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