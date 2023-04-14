В Кирове ищут пропавшую без вести 17-летнюю девушку

Полиция ищет девушку вместе с волонтерами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове разыскивают пропавшую без вести 17-летнюю девушку. Карина Докучаева вышла из дома 11 апреля около 13.30 и не вернулась. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый». Карине на вид 13-14 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, у нее рыжие волосы и серо-голубые глаза. На момент ухода из дома девушка была одета в черные джинсы, бежевую короткую куртку и белые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефону 89513505697 (инфорг поиска) либо 02 (102).

Кировчан просят помочь в поисках. Фото: vk.com/ornkirov

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