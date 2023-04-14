В Кирове на три часа отключат светофор на перекрестке Кольцова и Менделеева

Отключения пройдут из-за ремонтных работ. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове временно отключат светофор на перекрестке улиц Кольцова и Менделеева. Об этом сообщает горадминистрация.

Отключение пройдет сегодня, 14 апреля, с 09.00 до 12.00. Как пояснили в пресс-службе мэрии, это связано с необходимостью проведения ремонтных работ.

Водителям временно следует руководствоваться знаками приоритета, быть внимательными и осторожными. При необходимости стоит заранее спланировать пути объезда.

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