В Кирове на три часа отключат светофор на перекрестке Кольцова и Менделеева

Отключения пройдут из-за ремонтных работ.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Кирове временно отключат светофор на перекрестке улиц Кольцова и Менделеева. Об этом сообщает горадминистрация.
Отключение пройдет сегодня, 14 апреля, с 09.00 до 12.00. Как пояснили в пресс-службе мэрии, это связано с необходимостью проведения ремонтных работ.
Водителям временно следует руководствоваться знаками приоритета, быть внимательными и осторожными. При необходимости стоит заранее спланировать пути объезда.
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