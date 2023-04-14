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НовостиОбщество14 апреля 2023 6:17

В Кирове на три часа отключат светофор на перекрестке Кольцова и Менделеева

Водителей просят ориентироваться на знаки приоритета
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Отключения пройдут из-за ремонтных работ.

Отключения пройдут из-за ремонтных работ.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове временно отключат светофор на перекрестке улиц Кольцова и Менделеева. Об этом сообщает горадминистрация.

Отключение пройдет сегодня, 14 апреля, с 09.00 до 12.00. Как пояснили в пресс-службе мэрии, это связано с необходимостью проведения ремонтных работ.

Водителям временно следует руководствоваться знаками приоритета, быть внимательными и осторожными. При необходимости стоит заранее спланировать пути объезда.

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Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

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