В магазинах Кирова нашли фальсификат сливочного масла

В продукте оказалось высокое содержание растительных жиров. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В кировских магазинах продавали маргарин под видом сливочного масла. Об этом рассказали в областном управлении ветеринарии.

Поводом для закупки и исследования послужила слишком низкая цена продукта. Для изготовления одного килограмма качественного сливочного масла требуется от 17 до 25 литров молока. С учетом производственных затрат цена итогового продукта должна быть не меньше 500 рублей за кило. Если она значительно ниже, следовательно, в составе масла наверняка есть растительные жиры.

- Пробы масла в лаборатории исследовали на жирно-кислотный состав. В результате выяснилось, что состав продукта не соответствует техническому регламенту и в нем действительно присутствуют растительные жиры и доля их значительна. Таким образом, этот продукт нельзя назвать «маслом», по составу это маргарин, - пояснили в ведомстве.

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