В школах Кировской области будут работать 17 учителей из разных регионов страны

На участие в конкурсе подали заявки 26 педагогов со всей страны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В школах Кировской области могут начать работать учителя из 17 регионов страны. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

В январе начался прием заявок на участие в отборе претендентов. 26 педагогов из Амурской, Белгородской, Костромской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, областей, Забайкальского края, Республик Коми, Марий Эл, и Чувашии подали документы на участие в программе «Земский учитель». В рамках программы они будут работать преподавателями физики, химии, истории и обществознания, математики, английского и немецкого языков. Сейчас документы находятся на изучении в Центре бюджетного и технического сопровождения, а в июне состоится конкурс, на котором объявят имена победителей. С ними будут заключены трудовые договоры.

Выигравшие учителя получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей и будут работать в школах региона не менее 5 лет

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