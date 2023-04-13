Андрей Рогожкин возглавил УФАС по Кировской области

В 2002 году Андрей Рогожкин отучился на юриста и сразу пошел на службу в ФАС. ФОТО: Правительство Кировской области

Приказом ФАС России от 29 марта 2023 года новым руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской области назначен Андрей Рогожкин. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Новый глава ведомства родился 22 апреля 1977 года в селе Калинино Малмыжского района. В 2002 году окончил Московский гуманитарно-экономический институт по специальности «юрист». В антимонопольных органах он с 2005 года и начинал со специалиста первой категории.

С ноября 2016 года по март 2023 года Андрей Рогожкин возглавлял Управление Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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