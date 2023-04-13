В Кировской области закончились поиски пропавшего 11-летнего ребенка

Ребенка искали полицейские и добровольцы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Напомним, сегодня стало известно, что 12 апреля около 8 утра юный житель поселка Песковка ушел из дома и не вернулся. Вечером в полицию обратилась его бабушка. В поисках участвовали полиция и волонтеры.

Вечером 13 апреля стало известно, что ребенок найден. Об этом оповестили волонтеры отряда по розыску несовершеннолетних «Первый». Мальчик оказался жив и здоров, ему ничего не угрожает. Где находился ребенок, волонтеры не сообщают.

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