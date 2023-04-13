В Кирове определили послов гостеприимства

В Кирове выбраны новые послы гостеприимства. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области выбрали лица проекта «Мастера гостеприимства». Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Теперь послы гостеприимства области - это руководитель веревочного парка Ирина Колчина и эксперт по обучению сервис-коммуникациям Нина Лаптева. Кировчанки будут заниматься развитием региональных туристических сообществ, взаимодействуя с государственными и бизнес- структурами. Также в их обязанности входит привлечение к участию в кадровом конкурсе талантливых специалистов индустрии.

Нина занимается проектами по обучению персонала по всем направлениям гостеприимства. У Ирины веревочный парк развлечений в Кирове, а летом она проводит «Ночные посиделки». В правительстве региона рассказали, что женщины становятся послами гостеприимства уже второй раз.

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