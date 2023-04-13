В Кирове тепловоз сошел с рельсов из-за плохого состояния путей

С рельсов сошла колесная пара тепловоза. Фото: Кировская транспортная прокуратура

В Кировской области с рельсов сошел тепловоз. Об этом сообщает кировская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 13 апреля в 15.45 на пути необщего пользования Мурашинской дистанции инфраструктуры, примыкающем к станции Киров-Заводская. Во время движения колесо тепловоза соскочило с рельсов. Первичный осмотр показал, что это произошло из-за неудовлетворительного состояния путей.

Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По итогам ведомство примет решение о необходимых мерах реагирования.

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